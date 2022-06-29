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Число раненых детей за время полномасштабной войны РФ против Украины возросло до более чем 627

29 июня, 2022 среда
09:54
война с Россией

Российские оккупанты убили 341 ребенка и ранили еще более 627 с начала полномасштабного вторжения в Украину

Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .

"Более 968 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации в нашем государстве. По состоянию на утро 29 июня 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось - 341. Выросло количество раненых - более 627", - отметили ювенальные прокуроры.

Цифры не окончательны, потому что их продолжают устанавливать в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадавших детей – в Донецкой области – 338, Харьковской – 183, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 58, Херсонской – 52, Николаевской – 48, Запорожской – 31, Сумской – 17.

В Бахмуте Донецкой области 28 июня россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру, ранив 9-летнего мальчика.

В Николаевской области 28 июня от вражеских ракетных обстрелов Очакова ранения получили 3-месячный младенец и девушки 14 и 15 лет.

В Мариуполе 27 июня во время разбора завалов в центральном районе 15-летний подросток взорвался на гранате, ранившись.

"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2092 учебных заведения. Из них 213 разрушены полностью", - добавили ювенальные прокуроры.

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