Число раненых детей за время полномасштабной войны РФ против Украины возросло до 463
В результате полномасштабного вторжения РФ в Украине погиб 261 ребенок, еще 463 получили ранения
Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграме.
"Более 724 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 3 июня 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось - 261. Возросло количество раненых - 463", - отметили ювенальные прокуроры.
Данные не окончательны, так как их продолжают устанавливать в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Больше всего детей пострадали в Донецкой области - 187, Киевской - 116, Харьковской - 112, Черниговской - 68, Луганской - 52, Херсонской - 52, Николаевской - 47, Запорожской - 29, Сумской - 17, Житомирской - 15. В Киеве пострадали 16 детей.
Стало известно о троих раненых детях в Мариуполе Донецкой области.
"Из-за постоянных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1938 учебных заведений. При этом 182 из них разрушены полностью", - отметили ювенальные прокуроры.
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