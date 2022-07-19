Число раненых детей в Украине из-за российской агрессии возросло до более чем 676

Об этом сообщает офис Генерального прокурора, информирует Эспрессо.

В результате полномасштабного вооруженного вторжения РФ в Украине неуклонно растет количество пострадавших детей.

"Более 1019 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерациио. По состоянию на утро 19 июля 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось - 353. Возросло количество раненых - более 676",- говорится в сообщении.

Хотя отмечается, что цифры не окончательны. Ведь в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях только идет работа по их установлению.

Так, больше всего пострадало детей в Донецкой области – 357, Харьковской – 191, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 53, Херсонской – 52, Запорожской – 40.

5-месячный ребенок получил ранения в результате ракетных обстрелов захватчиками Одесского района Одесской области в ночь на 19 июля. В общей сложности ранены шесть человек. Во время фиксации преступлений, совершенных оккупантами в Запорожской области, стало известно, что в результате их обстрела гражданских объектов ранены девять детей в возрасте от 4 до 16 лет.

В целом же оккупационные войска РФ повредили 2185 учебных заведений, из которых 221 разрушили полностью.

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