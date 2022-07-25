Число раненых детей в результате вооруженной агрессии России в Украине возросло до более 686
Более 1044 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной войны РФ против Украины
Об этом сообщает Офис генерального прокурора
За время полномасштабной войны российские агрессоры в Украине убили уже 358 детей. По состоянию на утро 25 июля официальное количество детей-жертв не изменилось. Однако возросло количество раненых детей – их уже более 686.
Ювенальные прокуроры акцентируют, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий и на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Больше всего детей пострадало в Донецкой области - 362, Харьковской - 194, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 61, Николаевской - 55, Херсонской - 54, Запорожской - 40.
В результате обстрела оккупантами Николаевского района Николаевской области 25 июля ранена 8-летняя девочка.
Вооруженные силы РФ своими бомбардировками и обстрелами повредили в Украине уже 2188 учебных заведений, из которых 221 разрушили полностью.
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