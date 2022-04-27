Число раненых детей в результате полномасштабной войны возросло до 393

Об этом сообщил Офис генерального прокурора в Телеграмме со ссылкой на данные ювенальных прокуроров.



"Более 610 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальным данным на утро 27 апреля число жертв-детей не изменилось - 217. Возросло количество раненых - более 393", - говорится в сообщении.



Статистика неокончательна, поскольку установить точное количество жертв и пострадавших в местах активных боевых действий и на оккупированных территориях невозможно.



Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 129, Киевской – 114, Харьковской – 93, Черниговской – 66, Херсонской – 44, Николаевской – 43, Луганской – 37, Запорожской – 27, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.



По данным ювенальных прокуроров, ежедневные бомбардировки и обстрелы повредили 1508 учебных заведений в разных украинских городах и селах, а 102 из них разрушены полностью.



Напомним, Россия за прошедшие сутки принудительно вывезла из Мариуполя 474 человека, в том числе 69 детей.



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