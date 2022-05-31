Число раненых детей в результате полномасштабной войны России возросло до 446
За сутки количество раненых детей в результате военных действий в Украине выросло на двое - до 446
Об этом сообщает Офис генерального прокурора в телеграммах со ссылкой на данные ювенальных прокуроров.
"Более 689 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 31 мая 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось - 243. Выросло количество раненых- 446", - говорится в сообщении.
Так, 30 мая из-за обстрела оккупантами Харькова и пгт Коротич Харьковского района получили ранения 16-летний парень и 13-летняя девочка.
Это лишь официально подтвержденные данные, но цифры, к сожалению, не окончательные – идет работа в местах активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях, отмечают в Офисе.
По его данным, больше всего пострадало детей в Донецкой области – 153, Киевской – 116, Харьковской – 111. Также 68 пострадавших детей зафиксировано в Черниговской области, в Луганской и Херсонской – по 52 пострадавших, Николаевской – 47, Запорожской – 29, Сумской – 17 , в Киеве – 16, Житомирской – 15.
Из-за постоянных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1909 учебных заведений. При этом 180 из них разрушены до основания, свидетельствует статистика ювенальных прокуроров.
- Напомним, ООН подтвердила факты смерти 93 девочек и 100 мальчиков от войны России против Украины, а в целом число погибших мирных жителей от российских инспекторов там оценивают более чем в 4 тыс. человек.
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