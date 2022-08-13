Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .

"Более 1072 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 13 августа 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось - 361. Выросло количество раненых - более 711", - подчеркнули ювенальные прокуроры.

Данные не окончательные, ведь в местах ведения боевых действий и временно оккупированных и освобожденных территориях их продолжают устанавливать.

Больше всего пострадавших детей – в Донецкой области – 375, Харьковской – 198, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 60, Херсонской – 55, Запорожской – 40.

В Золочеве Харьковской области 12 августа россияне ранили 13-летнего мальчика.

В Донецкой области 12 августа оккупанты ранили 11-летнюю девочку в Краматорске и детей 15 и 9 лет в Бахмуте.

На Днепропетровщине в результате российских обстрелов Марганца 11 августа пострадал 12-летний мальчик.

"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2328 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью", - отметили в Офисе генпрокурора.

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