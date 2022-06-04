Число раненых детей в результате полномасштабной войны РФ против Украины возросло до 465
За время полномасштабного вторжения РФ в Украину погиб 261 ребенок, еще 465 получили ранения
Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .
"Более 726 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 4 июня 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось - 261. Возросло количество раненых - 465", - отметили ювенальные прокуроры.
Цифры не окончательны, так как их продолжают устанавливать в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Больше детей пострадало в Донецкой области - 187, Киевской - 116, Харьковской - 112, Черниговской - 68, Луганской - 52, Херсонской - 52, Николаевской - 47, Запорожской - 29, Сумской - 17, Киеве - 16, Житомирской - 15.
На Днепропетровщине 2 июня кафиры обстреляли из артиллерии Марьянское Криворожского района. Ранения получили женщина и двое ее детей в возрасте 10 и 7 лет.
"Из-за постоянных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1938 учебных заведений. При этом 182 из них разрушены полностью", - отметили в Офисе генпрокурора.
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