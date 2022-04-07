Число раненых детей с начала полномасштабного вторжения России в Украине возросло до 297, разрушены 84 школы
Во время полномасштабной войны РФ против Украины погибли 167 детей, еще более 297 получили ранения. Также оккупанты повредили 928 украинских учебных заведений, из которых 84 полностью разрушили
Об этом сообщил Офис генпрокурора .
"Более 464 детей пострадали в Украине из-за вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 7 апреля официальное число детей-жертв не изменилось – 167. Возросло количество раненых – более 297", - отметили ювенальные прокуроры.
Данные не окончательны, поскольку идет установка их в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
По полученной информации, больше всего пострадавших детей в Киеве -16, Киевской - 86, Донецкой - 81, Харьковской - 73, Черниговской - 50, Николаевской - 39, Луганской - 32, Запорожской - 22, Херсонской - 29, Сумской - 16, Житомирской - 15 областях.
В частности, 6 апреля в морг доставлено тело 12-летней девочки, которая в марте во время обстрелов сгорела в автомобиле на трассе близ села Ягодное Черниговской области.
В марте во время временной оккупации территорий Вышгородского района Киевщины оккупанты обстреляли мирных жителей пгт Дымер, ранив ребенка и убив его отца.
Также 22 марта 4-летний мальчик получил тяжелые ранения в результате артобстрела города Харькова.
"В результате ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждено 928 учебных заведений. 84 из них разрушены полностью", - добавили в ОГПУ.
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