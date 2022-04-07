Число раненых детей с начала полномасштабного вторжения России в Украине возросло до 297, разрушены 84 школы

Об этом сообщил Офис генпрокурора .



"Более 464 детей пострадали в Украине из-за вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 7 апреля официальное число детей-жертв не изменилось – 167. Возросло количество раненых – более 297", - отметили ювенальные прокуроры.



Данные не окончательны, поскольку идет установка их в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.



По полученной информации, больше всего пострадавших детей в Киеве -16, Киевской - 86, Донецкой - 81, Харьковской - 73, Черниговской - 50, Николаевской - 39, Луганской - 32, Запорожской - 22, Херсонской - 29, Сумской - 16, Житомирской - 15 областях.



В частности, 6 апреля в морг доставлено тело 12-летней девочки, которая в марте во время обстрелов сгорела в автомобиле на трассе близ села Ягодное Черниговской области.



В марте во время временной оккупации территорий Вышгородского района Киевщины оккупанты обстреляли мирных жителей пгт Дымер, ранив ребенка и убив его отца.



Также 22 марта 4-летний мальчик получил тяжелые ранения в результате артобстрела города Харькова.



"В результате ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждено 928 учебных заведений. 84 из них разрушены полностью", - добавили в ОГПУ.

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