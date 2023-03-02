Число раненых детей от ударов РФ увеличилось до 929

Об этом информирует Офис генерального прокурора .

"По состоянию на утро 2 марта 2023 года более 1390 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальной информации ювенальных прокуроров 461 ребенок погиб и более 929 получили ранения разной степени тяжести", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что эти данные не окончательны, ведь ведется работа по установлению информации в местах ведения боевых действий и на временно оккупированных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 445, Харьковской - 272, Киевской - 123, Херсонской - 90, и в Запорожской области - 84, Николаевской - 83, Черниговской - 68, Луганской - 66, Днепропетровской - 64.

Вчера, 1 марта, в результате обстрела рашистов села Чернобаевка Херсонской области ранен годовалый мальчик.

Также из-за огня российского войска в селе Клугино-Башкировка Харьковской области получил ранение 14-летний подросток.

В течение года вооруженные силы России повредили 3126 учебных заведений, из них 438 полностью разрушены.