Число раненых детей от ударов РФ увеличилось до 929
За время полномасштабного вторжения в Украине в результате действий российских захватчиков погиб 461 ребенок и более 929 получили ранения
Об этом информирует Офис генерального прокурора .
"По состоянию на утро 2 марта 2023 года более 1390 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальной информации ювенальных прокуроров 461 ребенок погиб и более 929 получили ранения разной степени тяжести", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что эти данные не окончательны, ведь ведется работа по установлению информации в местах ведения боевых действий и на временно оккупированных территориях.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 445, Харьковской - 272, Киевской - 123, Херсонской - 90, и в Запорожской области - 84, Николаевской - 83, Черниговской - 68, Луганской - 66, Днепропетровской - 64.
Вчера, 1 марта, в результате обстрела рашистов села Чернобаевка Херсонской области ранен годовалый мальчик.
Также из-за огня российского войска в селе Клугино-Башкировка Харьковской области получил ранение 14-летний подросток.
В течение года вооруженные силы России повредили 3126 учебных заведений, из них 438 полностью разрушены.
- 1 марта россияне обстреляли населенный пункт Чугуев Харьковской области, в результате чего пострадал мальчик 13 лет.
- Российские оккупанты 1 марта обстреляли из артиллерии Чернобаевку Херсонской области, в результате чего был ранен годовалый мальчик. Его забрала скорая.
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