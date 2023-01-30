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Число пострадавших в результате обстрелов РФ по Херсону 29 января возросло до 11

30 января, 2023 понедельник
10:11
война с Россией

В результате огневого удара российских захватчиков 29 января в Херсоне количество пострадавших возросло до 11 мирных жителей, в том числе три человека погибли

Об этом информирует Херсонский городской совет .

"Информация о пострадавших по состоянию на вечер 29 января. В результате обстрелов в Херсоне пострадали 11 человек", - пишет прессслужба.

Сообщается, что из 11 пострадавших три человека погибли, 8 получили различные травмы, в том числе один мирный житель - тяжелораненый, у других - повреждение средней степени тяжести.

В общей сложности оккупанты били по жилым кварталам Херсона 13 раз. Российские снаряды попали в порт, Херсонскую областную клиническую больницу, школу, автостанцию, почтовое отделение и банк.

Также вчера рашисты 42 раза атаковали область, отчитывается Херсонская ОВА .

"Мирные населенные пункты области враг атаковал с артиллерии, РСЗО, минометов, танков и БМП", - разъясняет ведомство.

  • В воскресенье, 29 января, россияне обстреляли из артиллерии жилые кварталы Херсона, в результате чего три человека погибли, еще пятеро получили ранения.

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Херсон
Херсонщина
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