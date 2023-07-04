Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"По состоянию на 15:00 известно о значительном количестве пострадавших: 31 человек госпитализирован (из них 9 детей, 2 младенца - 1 год и 10 месяцев)", - написал он.

По его данным, повреждены многоэтажки.

Ранее о взрыве, раздавшемся около 13:35, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.



"По предварительной информации, обстрел был произведен фугасным снарядом. В результате произошло возгорание нескольких автомобилей на парковке. Сейчас предварительно известно о 12 пострадавших, из которых 5 детей", - написал Синегубов.

На месте находятся все службы, включая медиков.

Фото: Telegram Олега Синегубова