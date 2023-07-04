Число пострадавших от удара РФ по Первомайскому на Харьковщине возросло до 31, среди них 9 детей
Днем 4 июля российская оккупационная армия обстреляла Первомайский Харьковской области, в результате чего пострадали более 30 человек, из них 9 детей
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
"По состоянию на 15:00 известно о значительном количестве пострадавших: 31 человек госпитализирован (из них 9 детей, 2 младенца - 1 год и 10 месяцев)", - написал он.
По его данным, повреждены многоэтажки.
Ранее о взрыве, раздавшемся около 13:35, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"По предварительной информации, обстрел был произведен фугасным снарядом. В результате произошло возгорание нескольких автомобилей на парковке. Сейчас предварительно известно о 12 пострадавших, из которых 5 детей", - написал Синегубов.
На месте находятся все службы, включая медиков.
Фото: Telegram Олега Синегубова
- За прошедшие сутки оккупанты обстреляли 15 населенных пунктов Харьковщины.
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