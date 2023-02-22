Число пострадавших из-за новых землетрясений в турецкой провинции Хатай возросло до 562, погибли шесть человек
Число пострадавших в результате землетрясения в турецкой провинции Хатай 20 февраля возросло до 562 человек, в настоящее время известно о шести погибших
Об этом сообщает информационное агентство Анадола .
Глава МВД Турции Сулейман Сойлу на брифинге в Координационном центре в провинции Хатай отметил, что состояние 18 раненых критическое, поисково-спасательные работы на руинах 5 зданий продолжаются.
"Сотрудники компетентных служб находятся на местах и продолжают свою деятельность", – рассказал Сойлу.
- 20 февраля в турецкой провинции Хатай произошло новое землетрясение магнитудой 6,4 балла. В ночь на 21 февраля было известно уже о 294 пострадавших и 3 погибших.
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