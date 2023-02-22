Об этом сообщает информационное агентство Анадола .

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу на брифинге в Координационном центре в провинции Хатай отметил, что состояние 18 раненых критическое, поисково-спасательные работы на руинах 5 зданий продолжаются.

"Сотрудники компетентных служб находятся на местах и продолжают свою деятельность", – рассказал Сойлу.