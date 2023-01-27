Об этом информирует Офис генерального прокурора .

"По состоянию на утро 27 января 2023 года более 1376 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальной информации ювенальных прокуроров 459 детей погибли и более 917 получили ранения разной степени тяжести", - пишет пресс-служба.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 441, Харьковской - 270, Киевской - 123, Херсонской - 85, а также в Запорожской области - 84, Николаевской - 83, Черниговской - 68, Луганской - 66 и Днепропетровской - 63.

Эти данные не окончательны, ведь в некоторых регионах продолжаются боевые действия и нет информации о детях на временно оккупированных территориях.

Сообщается, что пропавшими считают 343 украинских ребенка, за последние два дня удалось найти в общей сложности 9278 несовершеннолетних.

В результате бомбежек рашистами повреждены 3126 учебных заведений, из них 337 разрушены полностью.

25 января сообщалось , что с начала полномасштабного вторжения в Украину более 916 детей получили ранения в результате боевых действий России.