Число пользователей Threads уменьшилось более чем вдвое
Генеральный директор Meta Марк Цукерберг сообщил, что приложение Threads потеряло более половины пользователей
Об этом информирует BBC .
Отмечается, что за пять дней после запуска количество пользователей приложения выросло до более чем 100 миллионов, однако сейчас эта цифра уменьшилась более чем вдвое.
"Если у вас зарегистрировано более 100 миллионов пользователей, в идеале было бы здорово, если бы все они или хотя бы половина из них остались с нами. Мы еще не добились этого", - сказал Цукерберг.
Руководитель Meta отметил, что для удержания пользователей в приложении внедряются новые функции, поскольку на момент запуска платформу критиковали за ограниченную функциональность.
У Threads уже появилась возможность перевода постов на разные языки и разделение ленты на две категории. В настоящее время компания сосредоточена на добавлении большего количества "крючков для удержания пользователей", чтобы вернуть их обратно.
Что известно о приложении Threads
4 июля Марк Цукерберг анонсировал запуск приложения Threads, которое станет конкурентом Twitter Илона Маска, его рекламировали уже несколько месяцев.
6 июля компания Meta все же запустила свой аналог Twitter – приложение Threads. За первые семь часов в нем зарегистрировались более 10 млн пользователей. Таким образом, он побил рекорд чат-бота ChatGPT с искусственным интеллектом.
Применение сейчас доступно в более чем 100 странах, в том числе и в Украине, для пользователей iOS и Android. Пользователи Threads могут авторизироваться через свою учетную запись Instagram и производить публикации до 500 символов, используя ссылки, фотографии и видео продолжительностью до пяти минут. Кроме того, в Threads можно настроить конфиденциальность собственных публикаций, чтобы отвечать на них могли только люди, за которыми вы следите, упомянутые профили или любой пользователь.
Однако 6 июля стало известно, что Twitter будет добиваться судебного запрета на использование своей интеллектуальной собственности компанией Meta, обвиняя ее краже. В письме, которое отправили Meta через несколько часов после запуска Threads, юрист Twitter Алекс Спиро обвиняет компанию в "систематическом, умышленном и незаконном присвоении коммерческой тайны и другой интеллектуальной собственности Twitter".
Позже пользователи приложения обнаружили проблему : удаление аккаунта автоматически удаляет instagram-страницу пользователя. Meta заявила, что работает над тем, чтобы это поправить.
Эспрессо рассказывало , что такое Threads и чего ждать от этой сети в будущем.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.06
Покупка 37.06Продажа 37.84
-
EUR
Покупка 41.01Продажа 41.99
- Актуальное
- Важное