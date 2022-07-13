Число погибших возросло до 47, среди них ребенок: в Часовом Яру продолжается разбор завалов
По состоянию на утро 13 июля в результате вражеских обстрелов дома в Часовом Яру в Донецкой области погибли 47 человек
Об этом сообщает заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.
"Всего с начала работ на месте происшествия обнаружены и изъяты тела 47 погибших, из них 1 ребенок, спасены из-под завалов 9 человек. Работы продолжаются", – пишет Тимошенко.
- Ранее, вечером 9 июля, оккупанты обстреляли Часив Яр из реактивных систем залпового огня "Ураган". Тогда погибло больше 30 человек, но их число росло.
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