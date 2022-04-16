Число погибших во время нового этапа войны детей достигло 200, - омбудсмен Людмила Денисова
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину погибли 200 детей и пострадали 360
Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
"По состоянию на 8 часов утра 16 апреля 2022 года по данным Единого реестра досудебных расследований, а также других источников, нуждающихся в подтверждении, с начала вторжения Российской Федерации в Украине погибло 200 детей и пострадало 360 детей", - рассказала Денисова.
При этом, по ее словам, фактическое количество погибших и раненых детей установить невозможно. В украинских городах оккупационные войска ведут активные боевые действия, что мешает объективно оценить число пострадавших детей.
- Напомним, во время фиксации уголовных правонарушений, совершенных оккупантами на территории Бородянки и Королевки Киевской области, обнаружили обгоревшие тела девушки 16 лет и 10-летнего мальчика.
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