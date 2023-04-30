Число погибших в Украине детей в результате полномасштабного вторжения возросло до 477

Об этом информирует Офис генпрокурора .

Всего в результате вооруженной агрессии России пострадали 1432 ребенка. Среди них более 955 детей получили ранения.

Так больше детей пострадало в Донецкой области - 452. Также пострадали дети в таких областях: Харьковской - 275, Киевской - 128, Херсонской - 94, Запорожской - 89, Николаевской - 88, Черниговской - 69, Днепропетровской - 67, Луганской - 66.

Впрочем, эти цифры не являются окончательными. В настоящее время идет работа по их установлению в местах ведения боевых действий, на освобожденных и временно оккупированных территориях.

В течение 29 апреля также стало известно о двух погибших детях в Умани Черкасской области. Они погибли в результате разрушения подъезда многоэтажки, в которую 28 апреля попала российская ракета. Всего в результате трагедии погибли шесть детей.

Кроме того, в Николаеве в результате вражеского обстрела ранения получил 11-летний мальчик. А 29 апреля в результате удара по населенному пункту Малотарановка Донецкой области получила ранения 16-летняя девочка.