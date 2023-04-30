Число погибших в Украине детей в результате полномасштабного вторжения возросло до 477
По состоянию на 30 апреля в результате полномасштабного вторжения России в Украине погибли по меньшей мере 477 детей
Об этом информирует Офис генпрокурора .
Всего в результате вооруженной агрессии России пострадали 1432 ребенка. Среди них более 955 детей получили ранения.
Так больше детей пострадало в Донецкой области - 452. Также пострадали дети в таких областях: Харьковской - 275, Киевской - 128, Херсонской - 94, Запорожской - 89, Николаевской - 88, Черниговской - 69, Днепропетровской - 67, Луганской - 66.
Впрочем, эти цифры не являются окончательными. В настоящее время идет работа по их установлению в местах ведения боевых действий, на освобожденных и временно оккупированных территориях.
В течение 29 апреля также стало известно о двух погибших детях в Умани Черкасской области. Они погибли в результате разрушения подъезда многоэтажки, в которую 28 апреля попала российская ракета. Всего в результате трагедии погибли шесть детей.
Кроме того, в Николаеве в результате вражеского обстрела ранения получил 11-летний мальчик. А 29 апреля в результате удара по населенному пункту Малотарановка Донецкой области получила ранения 16-летняя девочка.
- По состоянию на 29 апреля более 1428 детей пострадали в результате полномасштабного вторжения РФ в Украину, из них 475 погибли, более 953 получили ранения.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.4
Покупка 37.4Продажа 38.03
-
EUR
Покупка 40.86Продажа 41.83
- Актуальное
- Важное