Об этом сообщают Anadolu и Reuters.

Президент Турции Реджеп Эрдоган отметил, что в Турции известно по меньшей мере о 35 418 погибших. Еще более 105,5 тысяч человек получили ранения, из них более 13 тысяч до сих пор находятся в больницах.

В свою очередь в Сирии, по подсчетам государственных СМИ и ООН, число погибших составляет 5814 человек.

А сирийская гражданская оборона (более известная как "Белые шлемы") сообщила о 2274 погибших на северо-западе страны, не контролируемом правительством.

По словам Эрдогана, поисково-спасательные работы в пострадавших регионах Турции будут продолжаться, пока под завалами будут оставаться живые люди.

Он отметил, что власти со следующего месяца приступят к строительству 30 000 домов для пострадавших от землетрясения. По словам Эрдогана, в настоящее время потребность в жилье в целом удовлетворили 1,6 млн человек, пострадавших в результате землетрясения.

"В зоне землетрясения установлено более 175 тысяч палаток, 5,4 тысяч домов контейнерного типа", - сказал он.

47 тыс. зданий, содержащих 211 тыс. домов, были разрушены или настолько сильно повреждены, что требуют сноса. Добавляется, власти Турции намерены в течение года завершить строительство высококачественных и безопасных зданий для удовлетворения потребностей жилья во всей зоне землетрясения.