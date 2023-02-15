Число погибших в результате землетрясения в Турции и Сирии превысило 41 тысячу
По последним данным, по состоянию на вечер 14 февраля число погибших в результате землетрясения, произошедшего 6 февраля в Турции и Сирии, достигло по меньшей мере 41 232
Об этом сообщают Anadolu и Reuters.
Президент Турции Реджеп Эрдоган отметил, что в Турции известно по меньшей мере о 35 418 погибших. Еще более 105,5 тысяч человек получили ранения, из них более 13 тысяч до сих пор находятся в больницах.
В свою очередь в Сирии, по подсчетам государственных СМИ и ООН, число погибших составляет 5814 человек.
А сирийская гражданская оборона (более известная как "Белые шлемы") сообщила о 2274 погибших на северо-западе страны, не контролируемом правительством.
По словам Эрдогана, поисково-спасательные работы в пострадавших регионах Турции будут продолжаться, пока под завалами будут оставаться живые люди.
Он отметил, что власти со следующего месяца приступят к строительству 30 000 домов для пострадавших от землетрясения. По словам Эрдогана, в настоящее время потребность в жилье в целом удовлетворили 1,6 млн человек, пострадавших в результате землетрясения.
"В зоне землетрясения установлено более 175 тысяч палаток, 5,4 тысяч домов контейнерного типа", - сказал он.
47 тыс. зданий, содержащих 211 тыс. домов, были разрушены или настолько сильно повреждены, что требуют сноса. Добавляется, власти Турции намерены в течение года завершить строительство высококачественных и безопасных зданий для удовлетворения потребностей жилья во всей зоне землетрясения.
- 6 февраля на юго-востоке Турции и северо-западе Сирии в сутки произошло два мощных землетрясения магнитудой более семи баллов.
- Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования президенту Турции и сирийцам из-за потерь в результате землетрясения.
- Уже 8 февраля в Турцию прибыла группа украинских спасателей и парамедиков.
- А 10 февраля спасатели извлекли из-под завалов шестерых человек, находившихся под обломками разрушенного здания более 100 часов. Также из-под завалов спасли украинку и ее 4-летнего сына.
- 11 февраля в Турции при попытке уехать за границу задержали Мехмета Яшара Джошкуна – главу компании-подрядчика строительства ЖК "Ренессанс" в провинции Хатай, дома которой мгновенно рассыпались во время землетрясения. Впоследствии правоохранители задержали или выдали ордера на арест примерно 130 человек, причастных к строительству обрушившихся домов.
- По состоянию на 13 февраля количество жертв достигало более 37 тысяч. Также известно, что в общей сложности погибли 5 граждан Украины, из-под завалов спасены 10 украинцев.
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