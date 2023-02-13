Об этом сообщает CNN.

Турецкий координационный центр по чрезвычайным ситуациям SAKOM заявил, что в настоящее время известно о 29 605 людях, погибших в Турции.

В свою очередь подтвержденное количество погибших в Сирии составляет 4574 человека. Отмечается, что более 3160 человек находились в контролируемых оппозицией частях северо-западной Сирии. На контролируемых правительством территориях зафиксировано 1414 смертей.