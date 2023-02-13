Число погибших в результате землетрясения в Турции и Сирии достигло 34 тысяч
По состоянию на понедельник, 13 февраля, число погибших в результате землетрясения в Турции и Сирии достигло 34 179 человек
Об этом сообщает CNN.
Турецкий координационный центр по чрезвычайным ситуациям SAKOM заявил, что в настоящее время известно о 29 605 людях, погибших в Турции.
В свою очередь подтвержденное количество погибших в Сирии составляет 4574 человека. Отмечается, что более 3160 человек находились в контролируемых оппозицией частях северо-западной Сирии. На контролируемых правительством территориях зафиксировано 1414 смертей.
- 6 февраля на юго-востоке Турции и северо-западе Сирии в сутки произошло два мощных землетрясения магнитудой более семи баллов.
- Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования президенту Турции и сирийцам из-за потерь в результате землетрясения.
- 8 февраля в Турцию прибыла группа украинских спасателей и парамедиков.
- 10 февраля спасатели извлекли из-под завалов шестерых человек, находившихся под обломками разрушенного здания более 100 часов. Также из-под завалов спасли украинку и ее 4-летнего сына.
- 11 февраля в Турции при попытке уехать за границу задержали Мехмета Яшара Джошкуна – главу компании-подрядчика строительства ЖК "Ренессанс" в провинции Хатай, дома которой мгновенно рассыпались во время землетрясения. Впоследствии правоохранители задержали или выдали ордера на арест примерно 130 людям, причастным к строительству завалившихся домов.
- В Турции и Сирии в результате землетрясений, произошедших на территориях стран 6 февраля, погибли более 33 тысяч человек.
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