Число погибших в результате взрыва вулкана в Индонезии возросло до 34

Об этом сообщает France24 .



Вулкан горы Семера, самой большой на острове Ява, активизировался в субботу, 4 декабря. Он начал извергать горячие тучи дыма и пепла и залил горячей грязью целые улицы с домами и автомобилями.



Из зоны поражения эвакуировали почти 3700 человек.



Как сообщил спикер агентства по вопросам стихийных бедствий Абдул Мухари, 34 человека погибли, а 17 пропали без вести.



Спасатели в опасных условиях проводят поиски уцелевших людей и тел погибших в вулканических обломках, разрушенных зданиях и уничтоженных транспортных средствах. Во вторник, 7 декабря, поисковые бригады привлекли собак.



7 декабря произошло три небольших извержения с пеплом примерно на километр в небо.



Чиновники посоветовали местным жителям не подходить к кратеру Семеру ближе, чем на пять километров, поскольку воздух вблизи очень загрязнен.



Индонезия находится на Тихоокеанском огневом кольце, где столкновение континентальных плит вызывает высокую вулканическую и сейсмическую активность, а в стране насчитывается около 130 действующих вулканов.



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