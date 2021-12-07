Число погибших в результате взрыва вулкана в Индонезии возросло до 34
Число жертв после взрыва вулкана Семеру на острове Ява в Индонезии увеличилось до 34
Об этом сообщает France24 .
Вулкан горы Семера, самой большой на острове Ява, активизировался в субботу, 4 декабря. Он начал извергать горячие тучи дыма и пепла и залил горячей грязью целые улицы с домами и автомобилями.
Из зоны поражения эвакуировали почти 3700 человек.
Как сообщил спикер агентства по вопросам стихийных бедствий Абдул Мухари, 34 человека погибли, а 17 пропали без вести.
Спасатели в опасных условиях проводят поиски уцелевших людей и тел погибших в вулканических обломках, разрушенных зданиях и уничтоженных транспортных средствах. Во вторник, 7 декабря, поисковые бригады привлекли собак.
7 декабря произошло три небольших извержения с пеплом примерно на километр в небо.
Чиновники посоветовали местным жителям не подходить к кратеру Семеру ближе, чем на пять километров, поскольку воздух вблизи очень загрязнен.
Индонезия находится на Тихоокеанском огневом кольце, где столкновение континентальных плит вызывает высокую вулканическую и сейсмическую активность, а в стране насчитывается около 130 действующих вулканов.
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