Число погибших в результате супертайфуна на Филиппинах превысило 200 человек

Об этом сообщает Reuters.



В понедельник, 20 декабря, полиция сообщила о 211 погибших из-за сильнейшего за этот год супертайфуна "Рай" на Филиппинах. Также более 200 человек получили ранения, 52 объявили пропавшими без вести.



Более половины смертей пришлись на центральный регион Висай, где находится популярная среди туристов провинция Бохоль.



Тайфун разорил центральные и южные регионы архипелага и заставил сотни тысяч людей покинуть свои дома. Во многих районах стихия оборвала электроснабжение и связь, что затрудняет спасательные работы и помощь пострадавшим.



В понедельник, 20 декабря, правительство Филиппин приказало своим военным отправить самолеты и военно-морские суда в районы, разрушенные тайфуном.

В четверг, 16 декабря, сообщалось, что десятки тысяч жителей Филиппин эвакуировались из своих домов из-за угрозы супертайфуна "Рай".

По состоянию на субботу, 18 декабря, в результате тайфуна погибли более 30 человек.