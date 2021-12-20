Число погибших в результате супертайфуна на Филиппинах превысило 200 человек
Мощный супертайфун "Рай", поразивший центральные и южные регионы Филиппин, унес жизни уже 211 человек
Об этом сообщает Reuters.
В понедельник, 20 декабря, полиция сообщила о 211 погибших из-за сильнейшего за этот год супертайфуна "Рай" на Филиппинах. Также более 200 человек получили ранения, 52 объявили пропавшими без вести.
Более половины смертей пришлись на центральный регион Висай, где находится популярная среди туристов провинция Бохоль.
Тайфун разорил центральные и южные регионы архипелага и заставил сотни тысяч людей покинуть свои дома. Во многих районах стихия оборвала электроснабжение и связь, что затрудняет спасательные работы и помощь пострадавшим.
В понедельник, 20 декабря, правительство Филиппин приказало своим военным отправить самолеты и военно-морские суда в районы, разрушенные тайфуном.
- В четверг, 16 декабря, сообщалось, что десятки тысяч жителей Филиппин эвакуировались из своих домов из-за угрозы супертайфуна "Рай".
- По состоянию на субботу, 18 декабря, в результате тайфуна погибли более 30 человек.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.13
Покупка 27.13Продажа 27.37
-
EUR
Покупка 30.49Продажа 30.91
- Актуальное
- Важное