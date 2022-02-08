Число погибших в результате шторма "Бацирай" на Мадагаскаре возросло до 20

Об этом пишет Синьхуа .



Циклон "Бацирай" охватил Мадагаскар 5-6 февраля. В результате погибли по меньшей мере 20 человек, более 69 тыс. жителей страны были эвакуированы.



Прогнозируется, что из-за дальнейших оползней и повышения уровня воды в реках и каналах вынужденными переселенцами могут стать еще 150 тыс. человек.



Представительница Всемирной продовольственной программы на Мадагаскаре добавила, что непогода уничтожила источники дохода простудных семей, в результате чего экономическая ситуация в стране ухудшится.

Напомним, ранее сообщалось, что циклон "Бацирай" унес жизни по меньшей мере 10 человек.

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