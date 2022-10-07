Об этом пишет ГСЧС .

По состоянию на утро 7 октября проходит аварийно-спасательная работа на месте разрушенных жилых домов в результате ракетных ударов 6 октября

По одному адресу из-под завалов пятиэтажного жилого дома деблокированы 8 погибших, спасены 6 человек, из которых 5 госпитализированы.

По другому адресу из-под завалов четырехэтажного жилого дома деблокированы трое погибших, спасены 15 человек, из которых 8 госпитализированы.

Всего спасены 21 человек, погибли 11 человек.

По состоянию на 07:00 к работам привлечены 45 человек и 12 ед. техники ГСЧС, а также 5 ед. техники коммунальных служб

Утром 6 октября российские оккупационные войска нанесли 7 ракетных ударов по Запорожью: разрушения получили жилые дома. Около 11:00 РФ снова нанесла ракетный удар по инфраструктуре Запорожья.

Ночью 7 октября российские войска снова атаковали два района Запорожья беспилотниками иранского производства. Разрушения испытали инфраструктурные объекты, пострадавший.

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