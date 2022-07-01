Число погибших в результате ракетных обстрелов РФ по многоэтажке Николаева возросло до 8

Вечером 20 июня главное управление ДСНС Украины в Николаевской области сообщило , что работы по разбору завалов продолжаются.

"В 22:55 во время поисково-спасательных работ под завалами на лестничной клетке найдено тело мужчины. Таким образом, в результате чрезвычайной ситуации 8 человек погибли и 6 пострадали", - говорится в сообщении ДСНС.

Напомним, утром 29 июня войска РФ попали в многоэтажку в Николаеве.

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