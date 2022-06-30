Число погибших в результате ракетных обстрелов РФ по многоэтажке Николаева возросло до 6
Число людей, погибших в результате ракетного удара по Николаеву 29 июня, выросло до шести, еще шестеро пострадали
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в телеграм.
"Вчера утром, 29 июня, по Николаеву и пригороду было выпущено более десяти ракет. Зафиксировано попадание в жилой многоквартирный дом, где известно о 6 погибших и 6 пострадавших. Также ракета попала в базу отдыха и гаражный кооператив", - написал он.
Что касается Баштанского района, здесь продолжаются обстрелы сел по линии разграничения в Березнеговатской громаде. За прошедшие сутки россияне ранили супругов.
"По предварительной информации вчера днем, 29 июня, получили ранения два человека (гражданские, супруги). Информация о повреждениях уточняется", – указал Ким.
Ночью и утром 30 июня были обстрелы в Широковской громаде, в результате чего разрушен один жилой дом, повреждены - два, но обошлось без пострадавших, добавил он.
В Николаевском районе 29 июня во второй половине дня зафиксированы обстрелы Первомайской громады, повреждены жилые дома. Кроме того, россияне обстреляли Галицыновскую громаду – последствия уточняются, указал Ким.
"В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно", – написал глава ОВА.
В ГСЧС сообщили, что спасатели продолжают работу на завалах разрушенного российской ракетой дома в Николаеве.
- Напомним, утром 29 июня войска РФ попали в многоэтажку в Николаеве.
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