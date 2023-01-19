Число погибших в результате ракетного удара РФ по Днепру возросло до 46 человек
По состоянию на 19 января в результате вражеского ракетного удара по многоэтажке в Днепре известно о 46 погибших украинцах
Об этом информирует глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко .
"По уточненной информации, российская ракета, попавшая по днепровской многоэтажке унесла 46 жизней", - пишет Резниченко.
Сообщается, что 11 тел еще не опознаны, столько же остаются пропавшими без вести.
В медучреждениях под наблюдением остаются 24 пострадавших. Двое взрослых и девятилетняя девочка в тяжелом состоянии.
В общей сложности 80 человек получили ранения.
- В субботу, 14 января, россияне нанесли удар по Днепру, в результате чего разрушен подъезд девятиэтажного дома.
- В 13:00 17 января в Днепре закончились поисково-спасательные работы, в ходе которых спасены 39 человек, из них 6 детей. Всего во время трагедии погибли 45 человек, из них 6 детей, травмированы 79 человек, из них 16 детей.
- По состоянию на 18 января без вести пропавшими считали 17 человек.
- Пропавшими без вести из-за удара РФ по многоэтажке в Днепре считаются 11 человек. Кроме того, полиция приняла 560 заявлений по факту поврежденного в результате удара имущества.
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