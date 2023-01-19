Число погибших в результате ракетного удара РФ по Днепру возросло до 46 человек

Об этом информирует глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко .

"По уточненной информации, российская ракета, попавшая по днепровской многоэтажке унесла 46 жизней", - пишет Резниченко.

Сообщается, что 11 тел еще не опознаны, столько же остаются пропавшими без вести.

В медучреждениях под наблюдением остаются 24 пострадавших. Двое взрослых и девятилетняя девочка в тяжелом состоянии.

В общей сложности 80 человек получили ранения.