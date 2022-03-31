Число погибших в результате попадания российской ракеты в Николаевскую ОВА возросло до 16 человек
В результате ракетного удара оккупантов по зданию Николаевской ОВА спасатели достали из-под завалов 15 погибших, еще один человек скончался в больнице
Об этом сообщает ГСЧС .
Всю ночь на 31 марта продолжался разбор завалов здания Николаевской ОВА и поиск в них людей.
"По состоянию на 07:00 31 марта погибли 16 человек (спасатели деблокировали из-под завалов 15 тел погибших, 1 человек умер в реанимации)", - отметили в ГСЧС.
В настоящее время работают 47 спасателей и 9 единиц техники. В 8:00 состоялась смена сотрудников ГСЧС.
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