Число погибших в результате попадания российской ракеты в Николаевскую ОВА возросло до 16 человек

Об этом сообщает ГСЧС .



Всю ночь на 31 марта продолжался разбор завалов здания Николаевской ОВА и поиск в них людей.



"По состоянию на 07:00 31 марта погибли 16 человек (спасатели деблокировали из-под завалов 15 тел погибших, 1 человек умер в реанимации)", - отметили в ГСЧС.



В настоящее время работают 47 спасателей и 9 единиц техники. В 8:00 состоялась смена сотрудников ГСЧС.

Оккупанты утром 29 марта попали в дом в Николаеве, враг разрушил здание облгосадминистрации. Под руинами Николаевской ОВА нашли погибших и раненых.

30 марта число погибших от атаки по Николаевской ОВА достигло 15 человек, 36 человек пострадали.

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