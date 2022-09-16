Число погибших в Изюме может превышать Бучанскую трагедию, - уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести
В деоккупированном Изюме Харьковской области приступили к эксгумации тел в местах массового захоронения. Вероятно, их количество будет превышать погибших в Буче на Киевщине
Об этом информирует Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины .
Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко сообщил, что началась операция по розыску погибших в освобожденном от российских оккупантов городе Изюм Харьковской области.
Пока тела будут переданы экспертам для дальнейшей идентификации лиц погибших. количество погибших в Изюме может в разы превышать Бучанскую трагедию", – сказал Котенко.
Для безопасной эксгумации территорию зачистили, ведь сохраняется вероятность заминирования тел и территорий.
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