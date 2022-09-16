Об этом информирует Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины .

Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко сообщил, что началась операция по розыску погибших в освобожденном от российских оккупантов городе Изюм Харьковской области.

Пока тела будут переданы экспертам для дальнейшей идентификации лиц погибших. количество погибших в Изюме может в разы превышать Бучанскую трагедию", – сказал Котенко.

Для безопасной эксгумации территорию зачистили, ведь сохраняется вероятность заминирования тел и территорий.