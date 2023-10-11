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Число погибших в Израиле возросло до 1200, ЦАХАЛ за сутки поразил более 200 целей в Газе

11 октября, 2023 среда
08:33
Мир

В результате атаки палестинской террористической группировки ХАМАС на Израиль количество жертв возросло до 1200. В то же время ЦАХАЛ поразил более 200 целей в Газе

Об этом пишет The Times of Israel.

Отмечается, что более 3 тысяч человек получили ранения во время беспрецедентной атаки ХАМАС. Судьба примерно 150 человек, похищенных и вывезенных в сектор Газа, до сих пор неизвестна.

В то же время армия обороны Израиля заявила, что нанесла массированные авиаудары в секторе Газа, поразив более 200 целей за минувшие сутки в прибрежном районе Газа. Военные говорят, что цели были уничтожены в Аль-Фуркане, названном в честь мечети в районе города.

Кроме этого, ЦАХАЛ поразил несколько морских целей ХАМАС в секторе Газа, а также ликвидировал водолаза террористической группировки, пытавшейся проникнуть в Израиль через море.

"Армия обороны Израиля утверждает, что ночные нападения стали третьим воздушным нападением на Аль-Фуркан за последние 24 часа. Этот район был назван "гнездом террора", который ХАМАС использовал для нападений на Израиль", - говорится в сообщении.

Военные говорят, что в ходе трех атак было поражено около 450 целей. Для ушибов также применяли истребители.

События в Израиле

Утром в субботу, 7 октября 2023 года, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится " в состоянии войны ". Правительство страны применило так называемый пункт 40 Алеф, официально объявив о состоянии войны с 06:00 7 октября. Последний раз это происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня 1973-го.

Утром 8 октября ливанская Хезболла объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрелы ракетами и минометами базы ЦАГАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил , что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.

Из-за ситуации на Ближнем Востоке Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание. Однако после него не было предпринято никаких действий и никаких решений. В то же время правительство Великобритании заявило, что будет поддерживать Израиль в его борьбе с террористами и готово оказать ему всю необходимую помощь.

9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на короне с Сектором Газа. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС

Ночью и днем того же дня вооруженные силы Израиля атаковали сектор Газа. Главными целями стали командные пункты, здания командиров, боевиков и рядовых солдат террористической организации ХАМАС. Министерство обороны Израиля приказало военным взять сектор Газа в блокаду.

Ряд стран мира осудили террористическое нападение боевиков ХАМАС и выразили поддержку Израилю в защите от агрессии. Среди них – США, Великобритания, Испания, Италия, Германия, Украина, Франция, Венгрия, Нидерланды, Хорватия, Чехия, Швеция, Венгрия, Норвегия, Кипр, Индия, Босния и Герцоговина, Аргентина, Австралия, а также Европейский Союз. В общей сложности 82 страны осудили вторжение ХАМАСа и Исламского джихада на территорию Израиля.

9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газа. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС. Израиль также объявил о полной энергетической и продовольственной блокаде сектора Газа.

СМИ сообщили, что премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил в разговоре с Джо Байденом, что Израиль "будет вынужден" начать наземную операцию в секторе Газа.

Боевики ХАМАС сообщили , что начнут убивать гражданских заложников и транслировать казни за удары по сектору Газа, которые будут осуществляться без предупреждений о целях.

Позже представитель ХАМАС заявил , что группировка открыта к переговорам с Израилем о перемирии, поскольку "цели были достигнуты".

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель на заседании глав МИД Евросоюза заявил , что некоторые действия Израиля, несмотря на самозащиту, противоречат гуманитарному праву и призвал не прекращать гуманитарную поддержку Палестины.

В четверг, 12 октября, госсекретарь США Энтони Блинкен прибудет в Израиль, чтобы лично оценить ситуацию в страны после атаки боевиков ХАМАСа.

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