Число погибших в Израиле украинцев выросло до семи
По состоянию на четверг, 12 октября, в результате террористического нападения палестинских боевиков ХАМАС на Израиль погибли семь граждан Украины
Об этом сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко.
"Количество погибших украинцев в Израиле возросло до семи человек. Консулы установили их личные данные, поддерживают связь с родственниками и принимают меры по репатриации тел", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 9 граждан Украины получили ранения разной степени тяжести, еще 9 считаются пропавшими без вести.
"Украинское посольство взаимодействует с израильскими службами безопасности в контексте поиска пропавших", - подчеркнул Николенко.
Спикер также сообщил, что более тысячи украинских граждан обратились за помощью для выезда с территории Израиля из-за отмененных авиарейсов.
Кроме того, дипломаты готовят на 14 октября первый эвакуационный рейс в Румынию. Детали будут отправлены гражданам, предоставившим свои данные в украинское посольство в Тель-Авиве.
В сообщении добавили, что еще около 200 украинцев заявили о желании эвакуироваться из сектора Газы. Однако из-за отсутствия безопасности выезд пока невозможен.
- Напомним, что количество погибших в Израиле возросло уже до 1300.
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