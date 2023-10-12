Число погибших в Израиле украинцев выросло до семи

Об этом сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко.

"Количество погибших украинцев в Израиле возросло до семи человек. Консулы установили их личные данные, поддерживают связь с родственниками и принимают меры по репатриации тел", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 9 граждан Украины получили ранения разной степени тяжести, еще 9 считаются пропавшими без вести.

"Украинское посольство взаимодействует с израильскими службами безопасности в контексте поиска пропавших", - подчеркнул Николенко.

Спикер также сообщил, что более тысячи украинских граждан обратились за помощью для выезда с территории Израиля из-за отмененных авиарейсов.

Кроме того, дипломаты готовят на 14 октября первый эвакуационный рейс в Румынию. Детали будут отправлены гражданам, предоставившим свои данные в украинское посольство в Тель-Авиве.

В сообщении добавили, что еще около 200 украинцев заявили о желании эвакуироваться из сектора Газы. Однако из-за отсутствия безопасности выезд пока невозможен.