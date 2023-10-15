Число погибших в Газе возросло до 2330, а в Израиле - до 1300, - CNN

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что в результате израильских воздушных ударов погибли по меньшей мере 2329 человек, еще более 9 тысяч получили ранения.

По данным ООН, более 400 тысяч человек стали переселенцами.

По данным израильских властей, боевики ХАМАС убили более 1300 человек, в том числе мирных жителей и солдат. Также террористы взяли в заложники около 150 израильтян.