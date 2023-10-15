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Число погибших в Газе возросло до 2330, а в Израиле - до 1300, - CNN

15 октября, 2023 воскресенье
20:26
Мир

По состоянию на 15 октября в результате террористического нападения боевиков ХАМАС на Израиль количество погибших в Газе достигло 2330 человек, а в самом Израиле - 1300

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что в результате израильских воздушных ударов погибли по меньшей мере 2329 человек, еще более 9 тысяч получили ранения.

По данным ООН, более 400 тысяч человек стали переселенцами.

По данным израильских властей, боевики ХАМАС убили более 1300 человек, в том числе мирных жителей и солдат. Также террористы взяли в заложники около 150 израильтян.

  • Напомним, ЦАХАЛ завершает подготовку к наземной операции в Газе. Ее начало откладывается из-за продления срока эвакуации, предоставленного гражданскому населению сектора.
  • Утром воскресенья, 15 октября 2023 года, проиранская шиитская группировка из Ливана Хезболла нанесла ракетный удар по базе ЦАХАЛа Аль-Рахеб на израильско-ливанской границе.
  • В Израиле впервые за всю историю эвакуировали целый город. Заммэра города Эллад Калими сообщила, что почти две трети населения уже покинули город, а еще несколько тысяч сделают это в ближайшее время.
  • Также 15 октября министр энергетики Израиля подтвердил решение о включении водоснабжения в южной части Газы, согласованное с премьером и президентом США.
  • 15 сентября израильские силы убили причастного к массовому убийству в кибуце Нирим ключевого командира ХАМАСа Биллала аль-Кедра
  • Война Израиля с террористической группировкой ХАМАС продолжается уже 9-й день.
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