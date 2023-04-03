Число погибших украинских детей в результате российской войны увеличилось до 467

Об этом сообщили в telegram-канале Офиса генерального прокурора.

"По официальной информации ювенальных прокуроров, 467 детей погибли и более 944 получили ранения разной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что цифры не окончательные. Продолжается работа по их установке в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 448, в Харьковской – 275, Киевской – 127, Херсонской – 94, Запорожской – 88, Николаевской – 85, Черниговской – 68, Луганской – 66, Днепропетровской – 66.