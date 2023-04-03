Число погибших украинских детей в результате российской войны увеличилось до 467
По состоянию на утро 3 апреля 2023 года более 1411 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ
Об этом сообщили в telegram-канале Офиса генерального прокурора.
"По официальной информации ювенальных прокуроров, 467 детей погибли и более 944 получили ранения разной степени тяжести", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что цифры не окончательные. Продолжается работа по их установке в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 448, в Харьковской – 275, Киевской – 127, Херсонской – 94, Запорожской – 88, Николаевской – 85, Черниговской – 68, Луганской – 66, Днепропетровской – 66.
- Напомним, 31 марта российские захватчики из артиллерии обстреляли Авдеевку в Донецкой области, в результате атаки два человека погибли, среди них младенец. За день до трагедии семью просили эвакуироваться из города.
- По состоянию на утро 1 апреля от российской вооруженной агрессии в Украине погибли по меньшей мере 467 детей, еще 944 получили ранения.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.48
Покупка 37.48Продажа 38.29
-
EUR
Покупка 40.39Продажа 41.21
- Актуальное
- Важное