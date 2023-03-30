Об этом информирует Офис генерального прокурора .

"По состоянию на утро 30 марта 2023 года более 1409 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальной информации ювенальных прокуроров 466 детей погибли и более 943 получили ранения разной степени тяжести", - пишет пресс-служба.

Эти данные не окончательны, ведь идет работа по установлению информации о детях в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего детей пострадало на Донетчине - 446, Харьковщине - 273, Киевщине - 127, Херсонщине - 94, а также в Запорожской области - 88, Николаевской - 85, Черниговской - 68, Луганской - 66 и Днепропетровской - 66.

Вчера, 29 марта, легковушка на полевой дороге наехала на российскую мину в городе Барвенково Изюмского района Харьковской области. В результате взрыва погиб 16-летний мальчик.

Из-за обстрелов рашистов повреждено 3126 учебных заведений, из них 438 разрушены полностью.