Число погибших украинских детей в результате российской войны увеличилось до 466
По состоянию на утро 30 марта известно, что в результате полномасштабной войны России в Украине погибли по меньшей мере 466 детей и более 943 получили ранения
Об этом информирует Офис генерального прокурора .
"По состоянию на утро 30 марта 2023 года более 1409 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальной информации ювенальных прокуроров 466 детей погибли и более 943 получили ранения разной степени тяжести", - пишет пресс-служба.
Эти данные не окончательны, ведь идет работа по установлению информации о детях в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Больше всего детей пострадало на Донетчине - 446, Харьковщине - 273, Киевщине - 127, Херсонщине - 94, а также в Запорожской области - 88, Николаевской - 85, Черниговской - 68, Луганской - 66 и Днепропетровской - 66.
Вчера, 29 марта, легковушка на полевой дороге наехала на российскую мину в городе Барвенково Изюмского района Харьковской области. В результате взрыва погиб 16-летний мальчик.
Из-за обстрелов рашистов повреждено 3126 учебных заведений, из них 438 разрушены полностью.
- 23 марта в Купянском районе Харьковской области на вражеской мине подорвался гражданский мужчина. В результате полученных травм он погиб .
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