Число погибших сотрудников ООН в Газе возросло до 35

Об этом говорится в заявлении генерального секретаря ООН Антониу Гутерреше.

"Я скучаю и чествую десятки коллег из ООН. К сожалению, по меньшей мере 35 погибших во время бомбардировки Газа за последние две недели, это количество растет", - сказал он.

По словам генсека, в приютах ООН в Газе прячутся около 600 тысяч палестинцев.

"Мы должны требовать, чтобы все стороны придерживались и уважали свои обязательства согласно международному гуманитарному праву; постоянно заботиться о сохранении гражданского населения при ведении военных действий; и уважать и защищать больницы и неприкосновенность объектов ООН", - сказал Гутерреш.