Число погибших сотрудников ООН в Газе возросло до 35
В результате нападения боевиков ХАМАСа на Израиль количество погибших работников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (UNRWA) возросло до 35 жертв
Об этом говорится в заявлении генерального секретаря ООН Антониу Гутерреше.
"Я скучаю и чествую десятки коллег из ООН. К сожалению, по меньшей мере 35 погибших во время бомбардировки Газа за последние две недели, это количество растет", - сказал он.
По словам генсека, в приютах ООН в Газе прячутся около 600 тысяч палестинцев.
"Мы должны требовать, чтобы все стороны придерживались и уважали свои обязательства согласно международному гуманитарному праву; постоянно заботиться о сохранении гражданского населения при ведении военных действий; и уважать и защищать больницы и неприкосновенность объектов ООН", - сказал Гутерреш.
- 12 октября было известно о 12 сотрудниках ООН, погибших в результате авиаударов в секторе Газа.
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