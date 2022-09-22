Число погибших растет: в Иране продолжаются протесты из-за смерти 22-летней Махсы Амини

Об этом сообщает Reuters.

Протестные акции распространились не менее, чем на 50 городов и поселков по всей стране. Это самые большие демонстрации в Иране с момента выходов на улицу в 2019 году из-за повышения цен на бензин.

Иранские СМИ и представители власти сообщают о 8 погибших в ходе протестов, среди них один полицейский и один представитель проправительственных добровольцев.

Между тем, Курские правовые группы сообщают о высшем количестве погибших - по меньшей мере 10 человек.

Напомним, по состоянию на 19 сентября сообщали о пяти погибших во время протестов в Иране.

По мнению эксперта-международника Семиволоса, на фоне протестов в Иране может возникнуть революционная ситуация.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb