Число погибших под руинами Николаевской ОГА выросло до 30 человек
Продолжаются работы по разбору завалов и деблокированию тел на месте попадания вражеской ракеты в здание Николаевской облгосадминистрации
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
"По состоянию на 20:00 спасатели с другими службами постоянно работают. Посменно в круглосуточном режиме делают все, чтобы в кратчайшие сроки ликвидировать последствия этой трагедии.
Из-под завалов деблокированы тела 30 человек, еще 1 человек скончался в больнице.
От ГСЧС к работам привлечены 60 спасателей и 9 единиц техники", - говорится в сообщении.
- Напомним, ранее в ГСЧС сообщили, что по состоянию на 10:00 из-под завалов здания Николаевского областного совета освободили тела еще троих погибших граждан. Таким образом, общее число жертв выросло до 27 человек.
- Утром 29 марта оккупанты попали ракетой в здание Николаевской ОГА , есть погибшие.
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