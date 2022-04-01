Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.



"По состоянию на 20:00 спасатели с другими службами постоянно работают. Посменно в круглосуточном режиме делают все, чтобы в кратчайшие сроки ликвидировать последствия этой трагедии.



Из-под завалов деблокированы тела 30 человек, еще 1 человек скончался в больнице.



От ГСЧС к работам привлечены 60 спасателей и 9 единиц техники", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в ГСЧС сообщили, что по состоянию на 10:00 из-под завалов здания Николаевского областного совета освободили тела еще троих погибших граждан. Таким образом, общее число жертв выросло до 27 человек.

Утром 29 марта оккупанты попали ракетой в здание Николаевской ОГА , есть погибшие.