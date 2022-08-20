Число погибших от удара РФ по общежитию в Харькове возросло до 18

Об этом сообщила пресс-служба мэрии Харькова.

"На месте обстрела общежития по улице Ахиезеров спасатели сегодня нашли еще три тела погибших. Один мужчина, другие тела в таком состоянии, что нуждаются в экспертизе", - говорится в сообщении.

Таким образом уже 18 человек погибли от российского ракетного удара по общежитию.

По состоянию на 16:31 20 августа спасатели продолжают поисковые работы на месте трагедии.

Вечером 17 августа российский агрессор ударил по жилому дому в Салтовском районе Харькова.

В городе объявили 19 августа днем траура по погибшим в результате ракетных ударов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb