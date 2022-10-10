Число погибших от российских обстрелов возросло
В понедельник, 10 октября, в результате российских ракетных ударов по Украине погибли по меньшей мере 14 человек
Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире телемарафона, передает Еспресо.
"К сожалению, есть 14 погибших и 97 травмированных", - сказал Монастырский.
Министр отметил, что в течение дня было зафиксировано 74 обстрела в 12 регионах. По словам Монастырского, это также была самая масштабная атака критической инфраструктуры Украины за все время войны с РФ.
"Фактически это был удар не только по энергетике Украины и даже не столько уже, сколько по энергетике всей Европы. Потому что сегодняшнее вынужденное решение о прекращении экспорта электроэнергии говорит о том, что данный удар был именно ударом по объединенной энергосистеме Европы", – подчеркнул Монастырский.
Ранее сообщалось об 11 погибших и 89 раненых в результате российского массированного удара 10 октября.
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