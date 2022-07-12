Число погибших от обстрела Россией Часового Яра возросло до 45 человек
В результате обстрела Россией пятиэтажного дома в городе Часов Яр Донецкой области погибли по меньшей мере 45 человек
Об этом сообщает в Facebook ГСЧС Украины.
"По состоянию на 19:30 обнаружены тела еще 4 погибших (всего обнаружены тела 45 погибших, из них 1 ребенок), спасены из-под завалов 9 человек. Работы продолжаются", - говорится в сообщении.
По данным главного управления ГСЧС в Донецкой области, по состоянию на 18.00 вторника, 12 июля, разобрано более 420 тонн разрушенных элементов дома.
- Ранее, вечером 9 июля, оккупанты обстреляли Часов Яр из реактивных систем залпового огня "Ураган".
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