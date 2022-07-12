Число погибших от обстрела Россией Часового Яра возросло до 45 человек

Об этом сообщает в Facebook ГСЧС Украины.

"По состоянию на 19:30 обнаружены тела еще 4 погибших (всего обнаружены тела 45 погибших, из них 1 ребенок), спасены из-под завалов 9 человек. Работы продолжаются", - говорится в сообщении.

По данным главного управления ГСЧС в Донецкой области, по состоянию на 18.00 вторника, 12 июля, разобрано более 420 тонн разрушенных элементов дома.

Ранее, вечером 9 июля, оккупанты обстреляли Часов Яр из реактивных систем залпового огня "Ураган".

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