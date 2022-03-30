Число погибших от атаки по Николаевской ОГА достигло 14 человек, 36 человек пострадали, - ГСЧС
В Николаеве продолжают разбирать завалы и находить пострадавших от ракетного удара, который вчера, 29 марта, нанесли оккупанты по зданию ОГА
Об этом сообщило Общественное Николаев со ссылкой на ГСЧС Николаевской области.
"Уточнение от ГСЧС: погибших под завалами – 13. Еще один человек скончался в реанимации больницы скорой медицинской помощи. По состоянию на 10:20 общее число погибших 14. Пострадавших – 36", – говорится в сообщении.
Спасатели работают посменно, на месте находятся 8 единиц техники и 38 сотрудников ГСЧС.
- Напомним, что кафиры утром 29 марта попали в дом в Николаеве, враг попал в здание облгосадминистрации. Под руинами Николаевской ОВА нашли погибших и раненых
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