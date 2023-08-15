Об этом информирует Reuters.

Чиновники отказались называть точное количество пропавших без вести людей, их поиски продолжаются. В выходные поисково-спасательные группы планируют обследовать от 85% до 90% территории, охваченной стихийным бедствием.

По состоянию на 14 августа, в базе пропавших без вести, созданной общественностью, насчитывалось около 1130 человек.

Отмечается, что пожар уже уничтожил или повредил более 2200 построек, из них 86% были жилыми. Сумма нанесенного ущерба составляет около 5,5 миллиардов долларов.