Число погибших на Гавайях в результате масштабных лесных пожаров достигло 99 человек
В результате масштабных лесных пожаров на Гавайях погибли уже по меньшей мере 99 человек, сотни считаются пропавшими без вести: поисковые группы исследовали лишь 25% зоны стихийного бедствия
Об этом информирует Reuters.
Чиновники отказались называть точное количество пропавших без вести людей, их поиски продолжаются. В выходные поисково-спасательные группы планируют обследовать от 85% до 90% территории, охваченной стихийным бедствием.
По состоянию на 14 августа, в базе пропавших без вести, созданной общественностью, насчитывалось около 1130 человек.
Отмечается, что пожар уже уничтожил или повредил более 2200 построек, из них 86% были жилыми. Сумма нанесенного ущерба составляет около 5,5 миллиардов долларов.
- На одном из крупнейших островов Гавайского архипелага, Мауи, популярном среди туристов, бушуют масштабные лесные пожары, больше всего пострадал исторический город Лахайна. По словам официальных лиц округа, в Лахайне пострадали более 270 зданий, сотни семей были эвакуированы. Кроме уничтоженных домов и предприятий повреждены исторические и культурные объекты города.
- По состоянию на 13 августа было известно о 89 погибших. Таким образом это стихийное бедствие стало крупнейшим по количеству жертв в США за более чем столетие.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.97
Покупка 36.97Продажа 37.71
-
EUR
Покупка 40.6Продажа 41.65
- Актуальное
- Важное