Число погибших мигрантов у берегов Италии увеличилось до 67 человек
По состоянию на 1 марта известно о по меньшей мере 67 мигрантах, погибших во время кораблекрушения у южного побережья Италии
Об этом информирует BBC.
Во вторник утром спасатели извлекли из моря тело мужчины.
Полиция Италии арестовала трех человек по подозрению в контрабанде людей после гибели не менее 67 мигрантов. Трое задержанных граждане Турции и два пакистанца.
Большинство из тех, кто находился на деревянном судне, которое, вероятно, перевозило двести человек, были выходцами из Афганистана, Пакистана, Сомали, Сирии, Ирака и Ирана. Однако окончательное число погибших может превышать 100 человек.
Правоохранители сообщили, что злоумышленники якобы попросили у мигрантов около 8 тысяч евро за каждого.
26 февраля у южного побережья Италии разбилась лодка с мигрантами из Ирана, Афганистана и Пакистана. Среди пострадавших по меньшей мере 12 детей, в том числе младенец.
Сообщалось, что судно затонуло после того, как разбилось о скалы в непогоду при попытке пристать вблизи Кротоне.
Береговая охрана сообщила, что 80 человек были найдены живыми, "включая некоторых, сумевших добраться до берега после затопления", многие другие остаются пропавшими без вести.
Гробы с найденными жертвами были выложены в спортивном зале в Кротоне – маленькие белые ящики для младших жертв и коричневые для взрослых – чтобы дать людям возможность почтить их память.
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