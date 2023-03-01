Об этом информирует BBC.

Во вторник утром спасатели извлекли из моря тело мужчины.

Полиция Италии арестовала трех человек по подозрению в контрабанде людей после гибели не менее 67 мигрантов. Трое задержанных граждане Турции и два пакистанца.

Большинство из тех, кто находился на деревянном судне, которое, вероятно, перевозило двести человек, были выходцами из Афганистана, Пакистана, Сомали, Сирии, Ирака и Ирана. Однако окончательное число погибших может превышать 100 человек.

Правоохранители сообщили, что злоумышленники якобы попросили у мигрантов около 8 тысяч евро за каждого.

26 февраля у южного побережья Италии разбилась лодка с мигрантами из Ирана, Афганистана и Пакистана. Среди пострадавших по меньшей мере 12 детей, в том числе младенец.

Сообщалось, что судно затонуло после того, как разбилось о скалы в непогоду при попытке пристать вблизи Кротоне.

Береговая охрана сообщила, что 80 человек были найдены живыми, "включая некоторых, сумевших добраться до берега после затопления", многие другие остаются пропавшими без вести.

Гробы с найденными жертвами были выложены в спортивном зале в Кротоне – маленькие белые ящики для младших жертв и коричневые для взрослых – чтобы дать людям возможность почтить их память.