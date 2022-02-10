Число погибших из-за циклона "Бацирай" на Мадагаскаре возросло до 92
В результате тропического циклона "Бацирай" погибли 92 человека, еще 61 тыс. жителей эвакуировали
Об этом пишет AFP .
Власти Мадагаскара сообщили 9 февраля, что количество жертв циклона "Бацирай" составляет 92.
Согласно информации Национального управления рисков и катастроф (BNGRC), 71 погибшего нашли в Иконго, у восточного побережья страны.
Большинство жертв погибли из-за обрушения домов.
Еще 112 тыс. жителей Мадагаскара нуждаются в экстренной помощи, а 61 тыс. человек были вынуждены эвакуироваться.
Многие неправительственные организации и агентства ООН начали развертывать ресурсы для помощи пострадавшим. Франция направила в Мадагаскар 60 сотрудников чрезвычайных ситуаций, чтобы создать оборудование для очистки питьевой воды и запустить беспилотники для оценки убытков в труднодоступных районах. Также в страну прибыли специалисты из Германии.
- Напомним, ранее сообщалось, что циклон "Бацирай" унес жизни по меньшей мере 10 человек.
- Впоследствии стало известно о 20 погибших.
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