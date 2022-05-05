Число погибших детей за время полномасштабной войны РФ против Украины возросло до 221, еще более 408 получили ранения
В результате полномасштабного вторжения РФ в Украине погиб 221 ребенок, еще 408 пострадали. Россияне повредили 1584 учебных заведения, 118 из которых уничтожили полностью
Об этом говорится в телеграмме Офиса генпрокурора.
"По состоянию на утро 4 мая 2022 года более 629 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальным данным погиб 221 ребенок, ранены более 408", - подчеркнули ювенальные прокуроры.
Данные не окончательные, ведь в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях их еще устанавливают.
Больше всего пострадавших детей в Киеве – 16, Донецкой области – 139, Киевской – 116, Харьковской – 95, Черниговской – 68, Херсонской – 46, Николаевской – 44, Луганской – 37, Запорожской – 27, Сумской – 17, Житомирской – 15.
В частности, 3 мая в результате российского обстрела села Большой Кут Николаевской области получила ранение 9-летняя девочка.
В селе Шибино Киевской области нашли тело 10-летней девочки, которая погибла от осколочных ранений из-за попадания в дом вражеского снаряда.
"Из-за ежедневных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1584 учебных заведений. При этом 118 из них разрушены полностью", - отметили в Офисе генпрокурора.
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