Число погибших детей в результате полномасштабной агрессии РФ возросло до 376, - Офис генпрокурора

Об этом сообщает в Telegram Офис генпрокурора.

Кроме того, по данным ювенальных прокуроров, более 733 детей ранены.

Больше всего пострадали дети в восточных областях Украины: Донецкой, Харьковской, Киевской, Черниговской, Луганской, Херсонской и Запорожской. В Николаевской области количество пострадавших детей выросло до 67.

В Офисе генпрокурора подчеркнули, что приведенные цифры не окончательны. Работы по установлению количества лиц погибших и пострадавших в местах активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях продолжаются.

В частности, 24 августа в результате обстрелов населенного пункта Чаплино в Днепропетровской области погибли двое детей и пятеро получили ранения. В населенном пункте Новый Буг в тот же день ранения получили двое детей. В результате ночных обстрелов 25 августа в селе Великомихайловка Днепропетровской области были ранены трое детей.

По состоянию на 25 августа 224 ребенка считаются пропавшими без вести, 7013 детей депортированы оккупантами, 4968 детей удалось обнаружить, из них 50 вернули домой.

По состоянию на утро 23 августа количество погибших в результате полномасштабной войны детей составило 374.