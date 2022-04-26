Число погибших детей с начала полномасштабной войны в Украине возросло до 217, - ювенальные прокуроры
Всего от полномасштабной войны России против Украины пострадали 608 детей, из которых 217 погибло
Об этом сообщил Офис генерального прокурора Украины в телеграмме со ссылкой на данные ювенальных прокуроров.
"Более 608 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальным данным 217 детей погибли и более 391 ранены", – говорится в сообщении.
Цифры неокончательны, поскольку установить точное количество жертв и пострадавших в местах активных боевых действий и на оккупированных территориях невозможно.
"Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 127, Киевской – 114, Харьковской – 93, Черниговской – 66, Херсонской – 44, Николаевской – 43, Луганской – 37, Запорожской – 27, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской - 15", - отмечают ювенальные прокуроры.
Так, 25 апреля в результате обстрела российскими оккупантами жилых домов в городе Лиман Донецкой области от полученных ранений погибли двое детей 9 и 13 лет.
Всего бомбардировка и обстрелы захватчиков повредили 1508 учебных заведений. Из них 102 здания разрушены полностью.
- Обстрел Одессы 23 апреля унес жизни бабушки, дочери и трехмесячной внучки Киры.
- Напомним, оккупанты в Луганской области 17 раз обстреляли мирное население 25 апреля.
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