Число погибших детей с начала полномасштабной войны в Украине возросло до 197, - ювенальные прокуроры

Об этом сообщил Офис генпрокурора со ссылкой на данные ювенальных прокуроров.



Более полутысячи детей пострадали в Украине с 24 февраля 2022 года в результате вооруженной агрессии Российской Федерации.



"При этом 197 детей погибли и более 351 получили ранения разной степени тяжести", – говорится в сообщении.



К сожалению, это не окончательные данные – идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.



Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 115, Киевской – 105, Харьковской – 81, Черниговской – 54, Николаевской – 40, Херсонской – 38, Луганской – 36, Запорожской – 23, столице – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15.



"В ходе фиксации уголовных правонарушений, совершенных российскими военными на территории пгт. Гостомеля и г. Буча Киевской области, обнаружены тела детей 4 и 10 лет с телесными повреждениями, а также обгоревшее тело 17-летнего парня", - отмечают ювенальные прокуроры.



Также был выявлен факт расстрела оккупантами автомобиля с гражданскими, где погиб ребенок. Это произошло в феврале на контрольно-пропускном пункте в Чернобыльской зоне вблизи с. Дитятки Киевской области. Погибли отец и его несовершеннолетний отпрыск.



"Количество детей, погибших в результате обстрела железнодорожного вокзала г. Краматорска увеличилось до 7. В больнице скончались еще два ребенка. Из-за массированных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1014 учебных заведений, из них 91 разрушено полностью", – говорится. в сообщении.

Напомним, во время фиксации уголовных правонарушений, совершенных оккупантами на территории Бородянки и Королевки Киевской области, обнаружили обгоревшие тела девушки 16 лет и 10-летнего мальчика.