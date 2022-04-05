Число погибших детей с начала полномасштабной войны в Украине возросло до 165, - ювенальные прокуроры

Об этом сообщил Офис генпрокурора в Телеграмме со ссылкой на ювенальных прокуроров.



"Более 431 ребенка пострадал в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальным данным ювенальных прокуроров по состоянию на утро 5 апреля 2022 года 165 детей погибли и 266 получили ранения разной степени тяжести", – говорится в сообщении.



При этом ювенальные прокуроры отмечают, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по установлению таких фактов в местах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях. В частности, в городе Мариуполе, на отдельных территориях Киевской, Черниговской и Луганской областей.



Больше всего пострадало детей в Киевской – 77, Донецкой – 78, Харьковской – 61, Черниговской – 49, Николаевской – 35, Луганской – 31, Запорожской – 22, Херсонской – 29, столице – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15 областях.



Так, ювенальные прокуроры зафиксировали гибель ребенка от обстрелов кафиров в Николаеве 4 апреля, а также – смерть ребенка от обстрелов в Буче на Киевщине.



"Стало известно, что во время оккупации пгт. Ворзель Киевской области военнослужащие страны-агрессора бросили дымовую шашку в подвал одного из домов, где находились 14-летний ребенок и женщина, после чего произвели обстрел в результате которого ребенок погиб на месте, а мать - через два дня в том же подвале", – говорится в сообщении.



Из-за бомбардировок и обстрелов повреждено 869 учебных заведений. Из них 83 разрушены до основания.

Напомним, спасатели и врачи не могут добраться до некоторых районов Попасной и Рубежного.