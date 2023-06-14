Об этом пишет Reuters.

По данным отчета Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, рост количества вынужденно перемещенных лиц примерно на 19 миллионов до достижения отметки 108,4 миллиона к концу прошлого года признается самым большим годовым увеличением в истории.

С тех пор это число еще выросло до 110 миллионов, в основном из-за конфликта в Судане.

"Это настоящий обвинительный приговор о состоянии нашего мира, когда нам нужно сообщать об этом. Мы живем в очень поляризованном мире, где международная напряженность вливается в гуманитарные вопросы", - сказал Гранди.

Согласно отчету о вынужденном перемещении, за два десятилетия до начала конфликта в Сирии в 2011 году глобальный уровень вынужденно перемещенных лиц и беженцев был относительно стабильным, составляя примерно 40 миллионов. Однако с началом конфликта эти цифры начали расти каждый год, и сейчас они увеличились более чем вдвое. Сейчас, согласно отчету, более чем один человек из каждых 74 в мире вынужденно перемещен.