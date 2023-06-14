Число переселенцев во всем мире выросло до рекордных 110 млн, - ООН
Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди сообщил, что количество вынужденно перемещенных людей во всем мире достигло рекордного уровня и составляет 110 миллионов
Об этом пишет Reuters.
По данным отчета Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, рост количества вынужденно перемещенных лиц примерно на 19 миллионов до достижения отметки 108,4 миллиона к концу прошлого года признается самым большим годовым увеличением в истории.
С тех пор это число еще выросло до 110 миллионов, в основном из-за конфликта в Судане.
"Это настоящий обвинительный приговор о состоянии нашего мира, когда нам нужно сообщать об этом. Мы живем в очень поляризованном мире, где международная напряженность вливается в гуманитарные вопросы", - сказал Гранди.
Согласно отчету о вынужденном перемещении, за два десятилетия до начала конфликта в Сирии в 2011 году глобальный уровень вынужденно перемещенных лиц и беженцев был относительно стабильным, составляя примерно 40 миллионов. Однако с началом конфликта эти цифры начали расти каждый год, и сейчас они увеличились более чем вдвое. Сейчас, согласно отчету, более чем один человек из каждых 74 в мире вынужденно перемещен.
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